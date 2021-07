Första karusellen installeras

De Laval AMR (Automatic Milking Rotary) visades första gången upp på Euro Tier-mässan i Hannover i november. Systemet riktar sig till de riktigt stora besättningarna på 300-800 kor.



AMR har testats i Australien och på två platser i Sverige.



Det är också dessa marknader som först kommer att prioriteras.



Under året väntas även kommersiella anläggningar i Sverige att monteras. Under 2012 blir systemet tillgängligt i andra utvalda länder.



Kolla in filmklippet nedan från mässan i Hannover i höstas där ATL var på plats när det var premiär för mjölkningskarusellen. Hans Dahlgren