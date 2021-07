Första färskpotatisen odlad

I januari fyllde Göte Pettersson på Frillestad Grönsaks AB utanför Helsingborg 9 000 säckar med torv. En sättpotatis av sorten Magda i varje, rejält med värme i växthuset och tre månader senare är årets kanske första färskpotatis klar.



- Jag fick 400 kronor kilot för den. Men det gäller att vara färdig innan 1:a maj då bönderna på Bjäre kommer med sin potatis. Efter det åker priset rakt ner.





Till Stockholm

Påskpotatis

Primörerna såldes via grossist och har landat i Stockholm och Göteborg, både i butiker och restauranger.Göte Pettersson räknar med att skörda mellan 3 och 4 ton men inte utan arbete. Det känns i ryggen efter både sättning och skörd.- Vi har kört in all torv med skottkärra och fyllt säckarna för hand.När potatisen vuxit till sig kupas den med ett extra jordlager för att inte knölarna ska bli gröna, skörden sker för hand.Tidigare har Göte Pettersson odlat färskpotatis inför påsk och nyår men sedan tre år är det påskpotatis som gäller.- Det beror lite på vad som odlats innan i växthuset, potatisen ska ju passa in.Marianne Persson