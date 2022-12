Forskning ska spara pengar

Det ettåriga forskningsprojektet ska försöka hitta bästa sättet att inkludera tackornas produktiva livslängd i avelsvärderingen.

Att förbättra flockens livslängd värderas till 1–1,5 pund (cirka 11–18 kronor) per tacka och år, skriver Svenska Fåravelsförbundet på nätet.Det är dyrt att rekrytera tackor, vare sig de köps in eller är av egen uppfödning. I Storbritannien är den genomsnittliga rekryteringsnivån 20–25 procent per år.Forskarna vid Scotlands Rural College hoppas att deras forskning ska resultera i ett avelsverktyg som gör att uppfödarna kan välja rätt avelsdjur. Man vill hitta baggar efter bra mödrar och identifiera underpresterande linjer, så att de går att undvika.Forskningen finansieras av Eblex, en organisation som arbetar för att öka lönsamheten och hållbarheten inom den brittiska nöt- och fårsektorn.