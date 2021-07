Forskning kring blåtungevaccinering

Jordbruksverket medger att förfarandet och omständigheterna vid massvaccination av blåtunga kan vara orsak till en del kastningar och dödfödslar som lantbrukare har rapporterat om.

Men man menar att det oftast finns andra orsaker.



Den forskning som har gjorts i Europa stödjer Jordbruksverkets linje, men nu ska det alltså forskas om ämnet även i Sverige.

-?Eftersom det är en hel del oro, så ska vi sätta i gång en forskningsstudie med SLU och Svensk Mjölk, säger Malin Grant på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.



Forskningsstudien ska fokusera på om det finns något samband mellan dödsfödslar och vaccinationer, och detta under svenska förhållanden. Studien väntas komma i gång redan innan sommaren.

Jordbruksverket har gjort obduktioner på kalvar från ett tjugotal besättningar och har inte kunnat klarlägga om vaccination har varit orsaken.



- Vi har kommit fram till att det var andra faktorer som orsakat problemen, säger Malin Grant och nämner Q-feber som orsakat kastningar, listeria som gett svaga kalvar, diarréproblem, e-koli och lunginflammation.



- Det som kan uppkomma i svåra fall är en akut allergisk reaktion av vaccinet och det vet vi har förekommit. Vi vet ett misstänkt sådant fall där man har kunnat koppla till vaccinet, säger hon.



Rapporteringsfrekvensen ligger på 1 rapport per 10 000 vaccinerade djur och det är Jordbruksverket nöjda med. Enligt Malin Grant har kampanjen varit otroligt framgångsrik eftersom fallen av blåtunga har gått ner och inga nya fall har rapporterats under 2009.



Men anmälningarna om biverkningar ökar med antalet vaccinationer.

Under 2008-2009 inkom 27 rapporter (en besättning = en rapport) om biverkningar. 2009-2010 har hittills 73 stycken inkommit.



Det är främst rapporter om reproduktionsstörningar som har ökat, vilket Malin Grant tror har att göra med uppmärksamheten i media och att lantbrukare har gjort kopplingen till vaccinet även om det finns andra förklaringar.

- Jag vill säga att vi tar det på allvar. Det är allvarligt om det kan ge de här effekterna och uppmanar alla att rapportera biverkningar och göra obduktioner där man har besättningsproblem, säger Malin Grant.Frida Jonson