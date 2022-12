Forskare varnar för köttsmitta

– Det finns all anledning att varna både konsumenter och livsmedelskedjor för danskt griskött. När åtta av tio grisar är smittade vid slakt finns det stor risk att smittan följer med köttet ut i butikerna, säger Steinar Westin, professor i samhällsmedicin vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, till tidningen Nationen.

Kan komma bakvägen

Via Sverige

Det norska livsmedelsverket, Mattilsynet, har som mål att att utrota MRSA på landets grisgårdar.Efter sanering av 24 gårdar kunde myndigheten för ett par veckor sedan konstaterar att det endast gjorts ett nytt MRSA-fynd vid kontroll av närmare 1 000 norska grisbesättningar.– Det är en stor framgång om vi kan hålla MRSA borta från jordbruket, men om vi importerar danskt griskött kan vi få in det bakvägen, säger Steinar Westin.Han avråder även från gränshandel. Sverige importerar omkring 50 000 ton danskt griskött per år och därmed är risken stor att norska konsumenter kommer över danskt kött den vägen, enligt Westin.MRSA är en typ av multiresistent stafylokockbakterie som finns i nio av tio danska grisar och som blivit immun mot de flesta former av antibiotika.Den kan överföras från gris till människa via direktkontakt och från människa till människa.