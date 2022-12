Forskare sågar WHO:s cancerlarm

Världshälsoorganisationen WHO listade under måndagen charkuteriprodukter som bacon, korv och skinka som direkt cancerframkallande vilket är första gången för specifika livsmedel. Överhuvudtaget ska man vara försiktig med att äta för mycket rött kött och en dos på över 500 gram per veckan ökar risken för cancer menar WHO.

"Ät bacon då och då"

Nu får larmet kritik och det från tunga brittiska Institute of Food Research. Ian Jonhson är professor på IFR och sågar WHO:s jämförelse mellan charkuterier och cigaretter.- Att jämföra faran i att röka cigaretter med att äta bacon och korv är synnerligen opassande. Cigarettrök är fullt av kemikalier som framkallar cancer och ökar risken för lungcancer med 20 gånger, säger Johnson.Johnson menar att även om det finns forskning som visar samband mellan cancer och ett högt intag av rött kött, är det viktigt att poängtera att det är ett vagt samband som det dessutom finns väldigt lite forskning kring.- Vissa studier visar dessutom att vegetarianer löper lika stor risk att får ändtarmcancer som köttätare. Att sluta äta kött minskar inte alls risken för cancer lika mycket som att sluta röka gör.Även Tim Key, professor i epidemiologi, spelar ner larmet.- Det här betyder inte att du måste sluta äta kött men om du äter mycket i dag bör du se över ditt intag. Lite bacon då och då är ingen fara - det viktigaste är en varierad kost, menar Key.