Forskare sågar gårdsstöd

I en rapport som i dag ska överlämnas till regeringen ges fem förslag till förbättringar.

Små effekter

Vill ha gödselskatt

Bör inkomstprövas

Bland annat uppmanas till att styra stödet "direkt till biologisk mångfald utan att ta omvägen via ekologisk produktion".Det statliga jordbruksstödet är miljöpolitiskt ineffektivt och kan bidra till ökade utsläpp i stället för tvärtom, varnar forskarna, med KI:s forskningschef Eva Samakovlis i spertsen."De breda miljöstöden fungerar mer som inkomststöd och ger endast små positiva miljöeffekter. Stöden som syftar till att omfördela inkomster ges i stället till rika jordbruk i intensivt odlade områden med negativa miljöeffekter som följd. Det finns således ett behov av att öka träffsäkerheten i jordbrukspolitiken", skriver hon och hennes kollegor i en debattartikel i Dagens Nyheter.- Jämfört med andra EU-länder är stödet till eko högt i Sverige. Att stödet är högt kan inte motiveras med större miljöeffekter. Miljöeffekterna är mycket små. Det är bättre att styra direkt mot biologisk mångfald än att få omvägen via ekologiskt produktion, exempelvis stöd till mångfaldssträda i slättbygd, säger Eva Samakovlis, forskningschef på KI.KI anser också att gödselskatten bör återinföras, för miljöns och klimatets skull."Den tidigare skatten på mineralgödsel som fanns fram till 2009 avskaffades abrupt och utan djupare analys. Om man vill minska användningen av mineralgödsel i Sverige behöver skatten återinföras. Vår analys visar att en beskattning på den tidigare nivån 1,80 kronor per kilo kväve skulle minska kvävetillförseln i Sverige med 6 procent."Även fossila bränslen och energi ska skattas hårdare inom lantbruket än i dag, anser KI.Forskarna anser också att incitament för kolinlagring i skog och mark bör ses över och att pengar från gårdsstödet ska överföras till landsbygdsprogrammet - eller inkomstprövas.- Gårdsstödet är mycket ineffektivt som fördelningsinstrument, eftersom de med högst inkomster får mest stöd. De största stöden går till högintensiva lantbruk i slättbygd. Även av miljöskäl finns starka argument för att föra över pengar från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet, eftersom gårdsstödet annars motverkar miljömålen, säger Runar Brännlund, ordförande i KI:s vetenskapliga råd.