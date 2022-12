Forskare: Neonikotinoider skadligt mot bin

Forskare från miljöorganisationen IUCN* som genomfört en fyraårig översyn av litteraturen säger att bevisen finns där för att kunna säga att neonikotinoider, och även fipronil, är skadligt mot bisamhällena och förgiftar vatten, luft och jord.

Kritiserar urvalet

Forskarna har tittat på 800 vetenskapliga granskningar som publicerats de senaste 20 åren, rapporterar BBC. De går till och med så långt att säga att neonikotinoider utgör samma hot mot naturen som det ökända bekämpningsmedlet DDT.- Det är omöjligt att förneka att de har stor påverkan på miljön, säger professor Dave Goulson från Sussex Universitet till BBC.Tillverkare av växtskyddsmedel anser att det inte finns något nytt i studien.- Det finns mycket lite trovärdiga bevis för att dessa orsakar skador, eftersom vi skulle ha sett det efter 20 års användning, säger Julian Little från Bayer till BBC och kritiserar urvalet i studien.Rapporten publiceras om en månad.* IUCN, International Union for Conservation of Nature