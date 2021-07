Försäkringstvist i rätten om en vecka

Vad täcker egentligen en skogsförsäkring? Den frågan kommer upp i tingsrätten i nästa vecka när Sveaskog och If möts i Solna tingsrätt. Bakgrunden är Gudrun och de skador stormen orsakade Sveaskog.



Det statliga bolaget kräver över 1 miljard kronor i ersättning och ränta för skogsskador av stormen Gudrun. Att beloppet blir så högt beror på att bolaget gör en helt annan tolkning av försäkringsvillkoren och vad som ska omfattas av försäkringen än vad If gör, säger Linda Andersson som är informationsdirektör på Sveaskog, till Dagens industri.

If vägrar ge ut mer än de 51 miljoner kronor som redan betalats ut.



Huvudförhandling är utsatt till den 11 april och pågår i tio dagar, enligt Dagens industri. ATL.nu