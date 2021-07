Förlustaffär att fuska med röjning

PUTSERED ATL

Sven Ericsson och Jan-Olle Winqvist från Sundins Skogsplantor talade sig varma för röjning när Derome anordnade skogsdag i Putsered i södra Halland på fredagen.

De förklarade att det kostar cirka 3?500 kronor per hektar att få röjt ett granbestånd som är sju till åtta år gammalt. Väntar man längre stiger kostnaden med ungefär en tusenlapp per år.



Det värsta är ändå att träden växer sämre om de står tätt. Sly och granar med skadade toppar står och tar kraft från det som ska generera pengar i framtiden.

- Investera i din egen fastighet innan du börjar snegla på att köpa mera, sa Sven Ericsson.

- Passa på att röja när du har inkomster från slutavverkning. Då svider det inte så mycket, sa Jan-Olle Winqvist.

Han tryckte på att den som röjer själv bör använda ett mätspö (ser ut ungefär som ett metspö) för att hålla reda på hur många stammar som står kvar per hektar.



Det är svårt att uppskatta utan mätning och speciellt framåt slutet av en röjningsdag blir det gärna mer lämnat än man hade som ambition.



Röjning är sällan en skogsägares favoritsysselsättning och får ofta låg prioritet.

Eftersom alla delar av ett skifte tas med i en slutavverkning är det viktigt att även röja överallt.

- Man måste ut i alla hörnor också, även om det är långt att gå och krabbigt på alla vis. Det är lätt att man skiter i det, sa Jan-Olle Winqvist.



De församlade skogsägarna fick även tips på sätt att minska viltbetesskadorna.

- Där nere står en tall. Ta aldrig bort en sådan tall. Kapa den i brösthöjd så blir den älgbete i många år, sa Sven Ericsson. Tina Andersson