Förlust för CNH

När CNH Industrial presenterade sin kvartalsrapport för perioden april-juni är det kraftiga fall i både omsättning och vinst.Lantbruksdelen, där varumärkena CaseIH, New Holland och Steyr ingår, tappar mer än andra delar av koncernen.Omsättningen med lantbruket uppgick till drygt 3 miljarder dollar under andra kvartalet och det är en minskning med 24 % jämfört med samma period i fjol sedan valutaeffekten beaktats.I Nordamerika, till vilket USA, Kanada och Mexico räknas, sjönk försäljningen av större traktorer (+140 hästkrafter) och tröskor med 31 %. I Europa, Mellanöstern och Afrika minskade traktorförsäljningen med 7 % och tröskförsäljningen med 17 %.Den sjunkande försäljningen märks även i resultatet. Lantbruksdelens rörelseresultat uppgår till 263 miljoner dollar för andra kvartalet. En aktningsvärd summa, men det ska jämföras med andra kvartalet 2014 då rörelseresultatet var 632 miljoner dollar. Rörelsemarginalen har sjunkit från 14,2 % till 8,7 %.Men CNH hävdar sig ändå väl på marknaden och har enligt kvartalsrapporten ökat sin marknadsandel på traktorer i alla världsdelar. På skördetröskor gick det sämre; där tappade man mark under andra kvartalet.Men första kvartalet gick bra och CNH Industrial konstaterar att koncernens varumärken under första halvåret 2015 tagit marknadsandelar både när det gäller traktorer och tröskor.