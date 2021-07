Förlust för brittiska First Milk

First Milks omsatte 581 miljoner pund under det brutna räkenskapsåret, en minskning med 3 procent jämfört med 2007/08. Resultatet före skatt landade på minus 7,1 miljoner pund, att jämföra med en vinst på 2,8 miljoner pund året innan.



First Milk har under räkenskapsåret betalat ett genomsnittligt avräkningspris till sina 2400 leverantörer på 25,35 pence per liter (cirka 2,83 svenska kronor per liter). Det är en ökning med 3,67 pence per liter jämfört med 2007/08.ATL.nu