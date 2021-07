Förhör med Hultström inställt

I tisdags skulle Lars Hultström i närvaro av sin advokat Leif Silbersky för första gången förhöras angående misstankarna om brott mot djurskyddslagen.

- Förhöret ställdes in med kort varsel. Det kom in ett kompletterande yttrande från länsveterinären med sådant innehåll att jag måste ta under nytt övervägande om förundersökningen ska drivas vidare, säger kammaråklagare Michael Forsberg.

Han förtydligar:

- Yttrandet har sådant innehåll att misstanken inte har samma styrka längre.



I det första yttrandet från länsveterinären i Södermanland och djurskyddsinspektören nämndes att det begåtts ett antal överträdelser mot djurskyddslagen på Hultströms gård Blackstaby.

När åklagaren ville ha svar på om överträdelserna inneburit onödigt lidande för djuren och om det vidtagits rimliga åtgärder så var svaret mer tveksamt.

- Det sista yttrandet har gått Hultströms väg kan man säga. För dagen ser det bättre ut för honom, säger Michael Forsberg.



Han ska nu kontakta en professor för ännu ett expertutlåtande. Utifrån det beslutar åklagaren om han ska lägga ner förundersökningen eller driva den vidare och kalla till nytt förhör.



Lars Hultström har ännu inte anmält de två djurrättsaktivister som vittnat mot honom. Enligt åklagaren skulle en sådan anmälan bli ett enkelt fall:

- Det är ju uppenbart att de har gjort sig skyldiga till olaga intrång.Jan Olsson