Förebygg lagringssjukdomar redan i fält

Morötter kan drabbas av många olika sjukdomar under lagringen och flera av dem kan ge stora förluster. Vid lagring under halm är det framförallt bomullsmögel och så kallad cavity spot som ger problem. Vid kyllagring, som är vanligast i Sverige just nu, är Acrothecium-röta den absolut vanligaste sjukdomen och den som orsakar mest bortsortering. Acrothecium-röta har de senaste tolv åren funnits i större eller mindre mängd i alla kyllagrade partier som undersökts. Angreppen visar sig som små bruna eller svarta ytliga prickar, vilka senare utvecklas till större mörka fläckar. I senare stadier blir fläckarna djupare och morötterna kan bli helt förstörda och osäljbara.