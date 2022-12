Fördubblat antal stölder av entreprenadmaskiner

I fjol anmäldes 331 stölder av entreprenadmaskiner i Skåne enligt Larmtjänst statistik som Länsförsäkringar tagit del av. Övervakningen av byggarbetsplatserna är för dålig, anser Länsförsäkringar som vill se krafttag från flera aktörer - polis, försäkringsbolag, tull och de enskilda företagen – för att stävja stölderna.

Spretig statistik

Stoppa stölderna

– Entreprenadfirman bör se till att det finns det finns startspärr eller söksystem installerat i samtliga maskiner, det är enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga stölder, säger Stig Nielsen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne till ATL.För hela Sverige ökade stölderna med 14 procent.Det finns flera organisationer som rapporterar om stölder inom maskinbranschen. Tidigare i år informerade polisens Nationella transportgrupp att anmälda dieselstölder gått ner med 14 procent under första halvåret i år.Samtidigt rapporterade Länsförsäkringar att dieselstölderna gått upp kraftigt i Skåne. Under årets första fem månader stals lika mycket diesel som under hela 2014.Den spretiga statistiken speglar förmodligen bristfällig rapportering av just dieselstölderna medan maskinstölderna anmäls mer systematiskt.Under mässan EntreprenadExpo kommer Länsförsäkringar att hålla ett seminarium på fredagen den 11 september klockan 13 med representanter från polis och branschen för att diskutera vad som kan göras för att få stopp på stölderna.