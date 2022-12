Förbudet mot neonikotinoider oanade effekter

FAO/AMIS rapporterade i veckan som gick och på måndag är det USDA:s tur att släppa sin Wasde-rapport för november. Novemberrapporten brukar inte vara någon av de viktigare rapporterna, men marknaden var ändå lite avvaktande mot slutet av förra veckan.

Odlingsväder

Riktigt blött

Vete

Minskad köpaktivitet

Majs

Sojabönor

Rekylerade ner

Raps

Förbudet mot neonikotinoider

Potatis

Gris

Mjölk

Socker

FAO / AMIS rapport var inte "mer av samma" sak, det vill säga de successiva uppjusteringar av skörd och utgående lager som skapat pristrenden nedåt. Istället justerades produktionen av majs ner, vilket ledde till en liten sänkning av utgående lager också.Maltkornskontraktet på Matif är det nu ingen som har någon position i. Den troliga utvecklingen är att det blir avnoterat.Temperaturen väntas bli 3 - 9 grader varmare den kommande veckan över stora delar av centrala och södra Europa. Spanien, Frankrike och Italien väntas få 2 - 3 gånger normal nederbörd. Nordvästra Italien väntas få upp till 4 gånger normal nederbörd.Prognoskartan för nederbörden i USA visar fortsatt torrt väder i de centrala delarna, i stater som New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri, Illinois, Iowa och Indiana. Kalifornien, som varit extremt torrt, väntas dock få upp till tre gånger normal nederbörd. Montana och Nord- och Syddakota får upp till sex gånger normal nederbörd.Ryssland och Ukraina fortsätter att vara torrare än normalt.Brasilien fortsätter att se riktigt blött ut. Medan det torkdrabbade São Paulo får normal nederbörd, får Mato Grosso upp till 3 gånger normal nederbörd. Norra Minas Gerais och Goiás får liknande väder.Dessa är de viktigaste delstarterna för produktionen av sojabönor. Minas är också centrum för kaffeproduktionen. Södra delarna av landet, där vete i viss mån odlas, visar prognosen dock fortfarande på mycket mindre nederbörd än normalt.Kinas veteodlingsområden väntas få ner till 20 % av normal nederbörd den kommande tvåveckorsperioden. I stort sett hela Indien väntas få upp till 3 gånger normal nederbörd, utom den norra delen av landet som får mindre än 20 % av normal nederbörd.Östra Australien får nära nog normal nederbörd, medan sydvästra delen får upp till den dubbla.Novemberterminen på Matif föll med 6 % i veckan, medan januarikontraktet bara backade med 2 %. Skillnaden mellan novemberkontraktet och januarikontraktet var i fredags 25 % omräknat till årsränta.Det här contangot är inte något som någon annan än ägarna till silorna Senalia och Socomac kan dra nytta av. Ingen annan äger vete i silon och kan äga det till nästa leveransdatum.Januarikontraktet avslutade veckan med veckans mest distinkta nedgång på fredagen. Det skulle kunna tyda på att det blir en fortsättning i veckan som kommer. Wasde-rapporten i dag måndag kan dock ställa allting på ända.Chicagovetet (december) har varit fallande hela veckan. Amerikanskt vete har haft svårt att konkurrera framförallt med vete från EU och det är därför inte konstigt att priset faller. Dollarn har också stärkts, vilket motiverar ett lägre pris i Chicago, som föll med 3 % i veckan. Contangot ligger på 9 % omräknat till årsränta. Från 514.50 i fredags kan marknaden vilja testa 500 cent igen.Sådden av höstvete i USA har avancerat från 84 % förra veckan till 90 %. Crop condition ligger kvar på relativt höga 59 % good/excellent.FAO/AMIS publicerade sin 'AMIS Market Monitor' i torsdags, den 6 november (fast det står "9-Nov" i rapporten). FAO väntar sig 4 mt högre produktion, baserat på högre skördeestimat för EU och Ukraina. De väntar sig dock högre konsumtion av vete som foder, eftersom det finns gott om fodervete.Därför väntar sig FAO att utgående lager 2014/15 är oförändrat på 192 mt jämfört med förra månadens rapport. Lagren ökar framförallt i Kina, Indien och i Ryssland.Non-commercials i CFTC:s rapport köpte tillbaka 10,000 kontrakt. Efter veckans nedgång är det möjligt att vi får se minskad köpaktivitet från de här non-commercials.Det finns allt mer rapporter om att det ryska höstvetet är i dåligt skick, vilket är ett observandum. Wasde-rapporten kommer att vara utslagsgivande för veckan som kommer.Marknaden väntar sig att ending stocks i USA ökar från 654 till 665 miljoner bushels. Vi fortsätter med säljrekommendation, men tycker att den som inte vågar hänga med mer, mycket väl kan lägga sig neutral också.Decemberkontraktet CZ4 fortsatte, som väntat att handla inom intervallet 360 - 378 cent. Wasde-rapporten kan möjligen få marknaden att lämna intervallet - uppåt eller nedåt.Förväntningarna ligger på en höjning av utgående lager i USA från 2081 miljoner bushels enligt förra månadens estimat till 2155 i måndagens rapport.FAO/AMIS sänker sitt estimat för global produktion 2014/15 med 3 mt från estimatet i oktober till 1015 mt.Orsaken är lägre produktion i Kina. FAO sänker också estimatet för konsumtionen med 2 mt till 968 mt. Detta innebär att utgående lager för år 2015 justeras ner med 1 mt till 210 mt. FAO noterar dock att utgående lager stiger med 35 mt från år 2014, varav 20 mt av ökningen sker i USA!Skörden av majs accellererade enligt måndagens rapport från 46 % till 65 %. Etanolproduktionen backade något enligt veckans rapport från US DOE.Non-commercials köpte 41,000 kontrakt i veckan som gick. De är nu nettoköpta med 125,000 kontrakt.Priset ligger nu återigen inom tradingintervallet som det gjort tidigare. Den senaste rörelsen var uppåt, men det är omöjligt att säga om det kommer en rekyl nedåt eller om priset fortsätter uppåt.Sojabönorna sjönk med 1 % förra veckan. Sojamjölet var upp 1 %, medan sojaoljan föll med 7 %. Det ryktas att Wasde-rapporten ska estimera lägre areal i USA, men å andra sidan innebär det höga priset på sojabönor både absolut och i relation till majs, och det blötare vädret i Brasilien, att sojabönorna kan vinna desto mer areal där.Sojabönor i Brasilien är dock inte vad marknaden behöver just nu. Den senaste tidens uppgång beror på att förra marknadsföringsårets brist spillde över på början av det här, bland annat för att det är svårt att transportera bort sojabönorna från lantbrukarna till industrin.Veckans exportstatistik från USA var fortsatt stark.Sojamjölet var otroligt volatilt i veckan. Priset rörde sig från nästan 411 dollar ner till 370 och sedan nästan hela vägen upp till 400 dollar igen för att avsluta veckan på 390 dollar.Sojaoljan rekylerade ner till det tekniska stödet vid 32.40. Bryts det signaleras ytterligare förestående svaghet, men det skulle inte förvåna om det blir en uppgång från stödet.Skörden av sojabönor i USA har nu kommit helt ikapp normal takt och 83 % är skördat.FAO/AMIS sänkte estimatet för global produktion av sojabönor i torsdagens november-rapport med 1 mt till 308 mt.Det beror framförallt på sämre utsikter i Brasilien och Argentina pga torrt väder och mindre sådd areal än tidigare väntat. FAO väntar sig dock att konsumtionen ökar mindre än väntat i oktober.De sänker konsumtionen med 2 mt till 296 mt. Utgående lager 2015 sänks från oktober månads estimat med 1 mt till 40 mt. Det är dock 10 mt mer än utgående lager för 2014, enligt FAO.Non-commmercials köpte tillbaka ytterligare 15,000 kontrakt i veckan och är nu nettosålda bara 8,000 kontrakt, nästan neutralt.Jag tror att det återigen ganska höga priset kan attrahera ytterligare areal i Brasilien. Jag har ingen stor övertygelse om vad Wasde-rapporten kommer att ha för effekter.Februarikontraktet för rapsfrö steg med 1 %, medan länge kontrakt gick ner med ett par procent. Liksom för övriga spannmål och oljeväxter slutade fredagen svagt.Sedan september har en successiv uppgång noterats och den senaste veckan slutade på vad som enligt den trenden skulle vara en bottennivå. Härifrån skulle alltså en ny uppgång, som skulle ta priset förbi 350 euro (basis februarikontraktet) ske.Beroende på vad Wasde-rapporten säger, kan dock trenden också brytas den här veckan och marknaden vänta ner mot 325 - 330 euro. 330 euro är nu ur teknisk synvinkel ett relativt starkt stöd.EU har som bekant infört ett generellt förbud mot neonikotinoider och det verkar påverka den europeiska rapsodlingen negativt. Jag erfar från en vanligtvis trovärdig källa att vårrapsen kommer att slås ut fullständigt i norra Baltikum och i Finland och i Sverige kommer fyra av fem fält att sås med annat.EU:s beslut i den här frågan är som en del annat mer politiskt motiverat än vetenskapligt. Det enda stöd som finns är tvångsmatning av bin med neonikotinoider i laboratorieförsök.Vinterförlusterna av bisamhällen har varit ganska konstant per år sedan år 1923 (efter att trakékvalstret utrotat stora delar av Europas bin) och det finns inte något som tyder på att just neonikotinoider i rapsodlingen skulle orsaka den omtalade bidöden.Den ökning av vinterförluster av bisamhällen som skett 2003-2012 hänger snarare ihop med varroans invasion av landet. Någon ändring av beslutet är dock inte troligt.Förbudet mot neonikotinoider skulle alltså kunna ha en betydande negativ och långvarig effekt på produktionen av raps i EU och i världen. Det kan motivera ett högre pris på rapsfrö. Effekterna kan bli större än vad någon föreställt sig än.Potatisterminen som går mot aprilpriset steg med 4 % i veckan. Det mesta av prisuppgången kom i fredags.Den senaste månaden har priset planat ut, men en uppgång är det ännu inte tal om. Att nedgången verkar ha förlorat kraft kan dock vara en utgångspunkt för en återhämtning upp mot i bästa fall 8 euro.Lean hogs decemberkontrakt ligger kvar i prisintervallet mellan 87 och 90 cent. I fredags gjordes ett försök att bryta 90 cent, men där fanns uppenbarligen gott om säljare och marknaden stängde på 88.775 cent.Terminerna på smör och SMP på EUREX handlades ner med 1 -2 % i veckan efter resultatet på tisdagens Global Dairy Trade-auktion. Där föll smör med 4.1 % och SMP med 1.2 %. WMP steg dock med 1.6 %. Ost rasade å andra sidan med 9.2 %. Överlag var priserna 0.3 % lägre.I USA, där priset på mjölkråvara noterades till rekordnivåer så sent som för lite drygt en månad sedan, har priset rasat ner från toppnivåerna vid 24 cent till 21.86 cent.Class 3 milk futures föll med 10 % i veckan. Non-fat dry milk futures har dock varit i fallande trend sedan början av det andra kvartalet i år och föll ytterligare i veckan.Förra veckan noterade vi att bensin var billigare än mjölk i USA. Det kanske inte stämmer den här veckan.Prisfallet stannade på 15.50 cent, ungefär samma bottennivå som i september. Stöd kom från nyheten att bensinpriset höjs i Brasilien. Det tolkas som att det finns utrymme för ett högre pris på etanol och därmed ett högre pris på socker.Regnen i det torkdrabbade Brasilien gör dock att produktionen kan bli högre än om torkan hade fortsatt.Non-commercials sålde ytterligare drygt 11,000 kontrakt enligt veckans rapport. De är nästan rekordsålda terminer, vilket är en positiv faktor för marknaden, och med spekulantkollektivets latenta behov att köpa tillbaka terminerna.