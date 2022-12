Förbättrat resultat för Stora Enso

Skogsjätten Stora Ensos omsättning för årets tredje kvartal minskade med 1,5 procent till 2 514 miljoner euro (2 553). Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent till 210 miljoner euro (184).

Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström är nöjd:Stora Ensos resultat för tredje kvartalet var starkt. Omsättningen, exklusive den strukturella nedgången inom pappersverksamheten, ökade med tre procent.Affärsområdet Renewable Packaging, som tillverkar förpackningsmaterial, har en stark utveckling för tredje kvartalet i rad medan Building and Living, i vilken sågverksverksamheten ingår, är i nivå med det goda resultatet för tredje kvartalet 2013.Omsättningen under fjärde kvartalet 2014 förväntas bli ungefär i nivå med tredje kvartalet 2014. Det operativa rörelseresultatet väntas bli något lägre än resultatet på grund av normal avmattning för säsongen inom Renewable Packaging och Building and Living.