Förbättrat resultat för Norrmejerier

Totalt har Norrmejerier under 2009 kunnat betala 25,5 miljoner kronor, 13 öre per kg mjölk, i extra utbetalningarutöver det ordinarie mjölkpriset tillde norrländska mjölkbönderna.

- Jag kan inte annat än att vara nöjd. Vi har under hela 2009 betalat ett av landets högsta avräkningspriser och dessutom kunnat besluta om extra utbetalningar på totalt 13 öre per kg mjölk för hela året. Tillsammans med det goda resultatet ger det oss ett gott utgångsläge för Norrmejeriers mjölkbönder för framtiden, säger Herbert Nyman, styrelsens ordförande.



Norrmejerier menar att man lyckats nå ett positivt resultat under ett år med lågkonjunktur, sjunkande världsmarknadspriser och prispress förklaras av huvudsakligen fyra faktorer.

Det är lojala konsumenter som värdesätter det norrländska ursprunget och den lokala förankringen, ägare som ser långsiktigt på verksamheten, en stark innovationskraft när det gäller utveckling av både produkter och verksamheten samt duktiga medarbetare.



- Den ökade försäljningen av Västerbottensost och en god kostnadskontroll i hela företaget har det varit faktorer som haft stor betydelse för vårt resultat, säger Norrmejeriers vd Bo Rasmussen.





















