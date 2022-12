Föranmälda kontroller en förbättring

Företagandets förutsättningar är en ständigt aktuell fråga, och en fem områden ATL har ringat in där valresultatet kan bli avgörande för näringens villkor.

Föranmälda kontroller

Tidigare undersökningar (från 2012) har talat om att 9 av 10 lantbrukare tycker att regel- och kontrollsystemet är känslomässigt påfrestande.Så sent som i mars presenterades en handlingsplan, under LRF och Jordbruksverkets Förenklingsresan, tänkt att bidra till minskat krångel för lantbruksföretagare.Det som lantbrukare upplever som krångel i vardagen är bland annat dokumentationen, reglerna och bemötande av myndigheterna.En konkret förändring från Förenklingsresan kom i juni. Jordbruksverket konstaterade då att man kommit fram till att det finns möjlighet att föranmäla planerade rutinmässiga kontroller i högre utsträckning än vad man gjort hittills.Föranmälan för kontroller av tvärvillkor, register och djurbaserade stöd kan göras upp till 48 timmar före kontroll, skrev Jordbruksverket då i lägesrapporten. Vad tycker du är krångligast i vardagens som lantbruksföretagare? Diskutera under #Lantbruksdebatten i sociala medier eller skriv ett debattinlägg till: debatt@atl.nu Som en del av ATL:s valsatsning får samtliga riksdagspartier svara på frågor som rör landsbygdsföretagare, om bland skatt på handelsgödsel och direktstöden, i tisdagens ATL. Frågor och svar går även att läsa i e-tidningen.