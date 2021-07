För vinst på nätet krävs proffsighet

SUNNE ,ATL

Många butiker som säljer via internet skulle kunna bli mycket bättre. På Landsbygdsriksdagen i Sunne i Värmland var Postens e-handelsspecialist Arne Andersson en av dem som var på plats och som pratade om hur landsbygdens företag kan utvecklas.





Fler kan bli e-handlare

Konstruktiv kritik

Många e-handlare finns på landsbygden men det finns också många företag och butiker på landsbygden som inte är på internet. I alla fall inte än.För förutom i gårdsbutiken skulle handlarna kunna sälja sina varor via internet.- En handlare måste vänja sig vid att sälja i flera kanaler, sa Arne Andersson.Sunnes turistmagnet, Selma Lagerlöfs Mårbacka, fick lite konstruktiv kritik av Arne Andersson. Han hade varit där som turist och konstaterat att det fanns en butik. Men någon möjlighet att köpa varorna i butiken via internet finns inte. Den turist som först hemma bestämmer sig för att handla har således ingen chans till det och handlaren har inte heller tjänat några pengar.Men liksom en butik i verkligheten måste vara trevlig och inbjudande att komma in i, måste även en butik på internet vara det.- Jag tror på det personliga, sa Arne Andersson.Birgitta Sennerdal