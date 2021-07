För tidigt att ropa faran över för skogsindustrin

STOCKHOLM, ATL

Att strukturomvandlingar inom skogsindustrin alltid har pågått är förvisso sant. Men takten på denna omvandling har varit något högre de senaste åren, sa Mårten Larsson, skogsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna.

Han pekade på sin gråa kostym och menade att han i alla fall inte hade ett lika dystert budskap som Anders Portin från finska Skogsindustrierna, som hade valt svart kostym.

Mårten Larsson må ha skämtat om klädsel men andemeningen var allvarlig.



Vad som händer i framtiden är mycket ovisst. Det kan komma ett bakslag och kanske kommer det när den svenska valutan inte längre ger svensk export en konkurrensfördel.

Framtidens möjligheter ser Mårten Larsson inom energisidan.



Debattledaren Per Lindberg, vd för skogskoncernen Billerud, varnade för att vi bara är inne i en tillfällig uppgång.

- Jag är rädd för ett W, sa han.

Han uppmanade därför till uppsikt över kostnaderna och till att försöka öka förädlingsvärdet.



Gunnar Olofsson, vd för Sveaskog, kommenterade i en paus att han vill se den svenska råvaran användas för högkvalitativa produkter.

Anders Portin från finska Skogsindustrierna pekade på det faktum att trots en nedgång kommer skogsindustrin även i framtiden att vara betydelsefull för Finland.

- En del undrar om vi fortfarande finns kvar. Jag tror vi kommer att se en minskning med 10 procent jämfört med 2007 men industrin är fort­farande stor, sa Anders Portin.



Just nu är det den svaga svenska kronan som inverkar negativt på de finska exportmöjligheterna.

- Ju längre det håller på, desto större skada för Finland, menade Anders Portin.

Men det finns också andra faktorer som minskar lönsamheten.

Värst är den höga energibeskattningen som uppgår till 65 miljoner euro om året. Det kan jämföras med den vinst som gjordes under de goda åren, på cirka 400 miljoner euro om året.

Anders Portin hoppas mycket på det skogspaket som statsministern ska komma med i början av oktober. Förhoppningen finns om sänkt energibeskattning.

Anders Portin skulle också vilja se större skogsfastigheter i Finland.



Genomsnittet är 25 hektar, vilket krånglar till det för industrin vid inköp. Birgitta Sennerdal