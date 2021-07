För skogen handlar valet om transporter

Detta på ett område där regeringen försökt profilera sig -? valtemperaturen höjs.



Skogsnäringen är helt beroende av transporter, från skördaren i skogen till fartyget med papper på export över haven. Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare, den näring som tar fram nästan all bioenergi och som står för en stor del av sysselsättningen i glesbygd. Transportfrågor är därför lika mycket välfärds- och klimatfrågor som jobbfrågor.



De rödgröna har aviserat stora infrastruktursatsningar, bland annat höghastighetståg och Norrbotniabanan.

Till oppositionens fördel ska nämnas att man även tar upp satsningar långt från höghastighetstågens glans, sådant som berör eftersatta flaskhalsar för godstransporter. Detta är något som gynnar såväl jobb som klimat.



Men man vill även ha en kilometerskatt på lastbilar på 14 kronor milen. Detta slår direkt mot just skogsnäringen och glesbygden! Med denna kostnad skulle kostnaden för skogsbränslen och timmer öka med nästan 700 miljoner kronor enligt våra uppskattningar. Skatten slår mot just de transporter som inte har några alternativ och som är nödvändiga för att få fram råvaror och biobränslen.



Skatten har utretts i omgångar och sågats av en rad bedömare. Nu ska den utredas på nytt med ännu fler förbehåll, bland annat differentiering och hänsyn till skogsnäringen. Vi är tveksamma till om den går att införa på detta sätt. Utöver detta har man redovisat ökad skatt på bensin och diesel vilket är rimligare för att minska klimatpåverkan, men också kostsamt.



En annan mycket stor transportfråga för skogsnäring och glesbygd har det dock varit tyst om. Kanske för att den är för obekväm för politikerna?



Regeringen i Sverige har stöttat ett internationellt beslut som gör att fartygs­transporter kommer att bli uppåt 20-45 procent dyrare när man ställer nya krav på svavelhalten i fartygsbränslen. Stora delar av basindustrin ­riskerar då att på sikt slås ut.



Beslutet fattades innan man räknat på konsekvenserna och innebär att det ställs 35 gånger högre krav på sjöfarten i norra Europa än i övriga världen, och detta för industrier som konkurrerar med Amerika och Asien!

Regeringen har hävdat oklara miljöskäl för kraven, men vägrar att kännas vid konsekvenserna av beslutet för övriga samhället.



I höstens val har båda lagen ett tungt bagage som kommer att slå negativt mot skogsnäringen och glesbygden. Det är viktigt att man redovisar hur dessa slår.

Även negativa effekter måste tas med i bedömningen när man gör offensiva utspel, annars kan de visa sig komma med en bitter eftersmak.



Hannes Carl Borg

rådgivare Skogsindustrierna