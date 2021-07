För lite gödselprodukter när försäljningen startade

Företagen, som gör sina gödselaffärer via det dansk-, svensk-, och tyskägda företaget European Fertilizer, har nu fått in en del gödselmedel.



De nya priserna ligger på 3,50-3,70 kronor per kilo NPK och omkring 2,80 kronor per kilo Axan. Från den lägsta nivån i år innebär det en uppgång på drygt 20 procent för NPK och nästan 40 procent för Axan.



Lantmännen har fått in en kvantitet på 60?000 ton.

- Vi har fått en skvätt att sälja. Ser man det på totalen så är det inte så mycket som vi skulle vilja ha, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.





NPK nästa slut

"Följer samma spår"

Försäljningen startade i måndags och redan på onsdagen var gödselmedlet NPK nästan slut hos Lantmännen. På Svenska Foder vill man inte avslöja hur mycket gödsel företaget har att sälja, men bekräftar att det inte handlar om några stora volymer.Varorna kommer från tillverkarna Yara och ryska Uralchem. Lantmännen har tidigare köpt gödsel från den polska gödseltillverkaren ZAK, men det har man inte gjort den här gången.En orsak kan vara att ZAK inte har kunnat erbjuda tillräckligt stora volymer, menar Micael Sundström.- Vi har valt att jobba i första hand med Ural och Yara som leverantörer. Vi köper ju av ZAK, men förmodligen har de inte varit tillräckligt intressanta för oss då. Så har jag uppfattat det. ZAK har inte erbjudit oss tillräckligt attraktiva erbjudanden som Ural och Yara.Men de andra leverantörerna har inte heller erbjudit några större kvantiteter.- Hela gödselindustrin följer samma spår verkar det som. Det är samma sak med Ural, vi har inte fått ut volymer från någon egentligen.Som marknaden ser ut bedömer Lantmännen att priserna på gödsel kommer att fortsätta uppåt. Det beror bland annat på hur spannmålspriserna utvecklas.Micael Sundström kan inte säga när nästa omgång med gödsel kommer, men hoppas att det ska bli ett bättre flöde.- Vi hoppas att det inte ska bli sådana här stopp.Tove Nilsson