Fokus på vinstfördelning

Det har kommit in 17 motioner till Södras stämma i Växjö på tisdag. Flera handlar om hur medlemmarna ska äga insatskapitalet i föreningen.

Vinstmedel

Stabilt medlemsantal

Föreslås bli ny ordförande

I dag kan de maximalt äga 30 procent av de cirka 10,5 miljarder som företaget har i totalt eget kapital. Nu vill flera motionärer höja den gränsen och därmed få möjlighet att få en större del av vinsten.– Det kan bli en huvudpunkt på årets stämma. Hur man hanterar insatskapitalet och hur man får del i de värden som skapas i Södra är en tydlig ägarfråga, säger Magnus Berg, medlemschef.Av de 10,5 miljarderna har medlemmarna har betalat in omkring 1,2 miljarder i insatskapital och fått ytterligare 1,6 miljarder i insatsemissioner. Återstoden är vinstmedel som företaget samlat under åren.Styrelsen föreslår att Södra ska dela ut 553 miljoner kronor till medlemmarna, varav 323 miljoner i efterlikvid till den som sålt virke under året, 170 miljoner i utdelning på insatskapital och 60 miljoner i nya insatsemissioner.Varje år betalar Södra ut 40-50 miljoner kronor till medlemmar som lämnar föreningen. Men medlemsantalet i Södra ligger ganska stabilt runt 50 000 och den årliga omsättningen av medlemmar ligger kring 1 500.Främst är det ägarbyten inom familjer.– Det blir sakta lite fler hektar per år, men egentligen inte fler medlemmar de senaste åren.Snittåldern ligger på 60 år och har över tid ökat något.– Vi får absolut in fler unga, men det som driver upp medelåldern i dag är att det är lätt att vara skogsägare även om man kommer upp i åren. Det går att leja bort mycket arbete. Men inom jordbruket kan det vara tungt när man blir äldre.På stämman föreslås också Lena Ek bli ny ordförande för Södra. Hon har ett långt medlemskap i Södra och har suttit i föreningens styrelse i tio år. Hon äger skogsfastigheter utanför Mönsterås där hon är uppvuxen.Lena Ek ingår i Centerpartiets styrelse samt dess verkställande utskott och har arbetat politiskt på alla nivåer i Sverige och inom EU.Hon var miljöminister i den borgerliga regeringen 2011-2014 och sedan valet 2014 är hon riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.Det är ännu oklart om hon tänker behålla sin riksdagsplats om hon blir ordförande i Södra.