FN-organ puffar för betesmarkerna

Gräsmarker täcker cirka 30 procent av jordens isfria yta, eller 3,4 miljarder hektar. De utgör också 70 procent av all jordbruksmark, konstaterar FN:s jordbruksorgan FAO.

Enligt FAO:s biträdande generaldirektör Alexander Müller kan jordbruksmetoder som ökar kolinlagringen i jordar och vegetation minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.



Av allt kol som finns lagrat i marken beräknas 30 procent finnas i betesmarker. Betesmarker är dock sårbara för markförstöring som exempelvis överbetning, försaltning och försurning.



Enligt FAO är 70 procent av betesmarkerna på jorden drabbade av en eller flera av dessa processer. Att förbättra förvaltningen av betesmarkerna skulle kräva kraftfulla och samordnade insatser och finansiering. Men om förvaltningen av all betesmark förbättrades skulle å andra sidan upp till en miljard ton kol per år bindas i gräsmarkerna. En ökad kolhalt i marken skulle också förbättra markens förmåga att hålla vatten.



I sin rapport föreslår FAO att förbättrade förvaltningsmetoder för gräsmarker bör räknas som en prissatt ekosystemtjänst. De som lever av boskap ska alltså kunna förbättra sina inkomstmöjligheter genom att förbättra sin långsiktiga förvaltning av betesmarken. ATL.nu