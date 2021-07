Flisen värmer tulpanerna

BILLEBERGA ATL

Det dundrar i den ombyggda kolpannan när flisen brinner. Värmen laddas upp i två stora ackumulatortankar med vatten, just nu visar mätaren på 68 grader.

- Pannan ska alltid gå på 100 procent, ända tills tankarna fyllts med varmt vatten. Först vid 85 grader kan den gå ner i kapacitet, berättar Lars Arvidsson.



Sedan tre år driver han K G Hanssons handelsträdgård i Billeberga utanför Landskrona. Här produceras tulpaner och andra lökväxter och så här års julstjärnor på 18 000 kvadratmeter.





Ombyggd kolpanna

20 kubikmeter per dag

Redan vid övertagandet stod det klart att företagets oljeberoende måste förändras. Lösningen blev ombyggnad av en gammal kolpanna.- Kollegor som redan installerat fliseldning rådde mig att lägga sovsäcken i pannrummet. Vi har haft stora inkörningsproblem och hur mycket jobb som helst. Men nu fungerar det felfritt.Före omläggningen gick det åt 650 kubikmeter olja per säsong, med fliseldningen har åtgången gått ner med cirka 455 kubikmeter. Fortfarande används en del olja, men bara för att stötta upp i perioder då temperaturen snabbt måste regleras. Totalt har omläggningen från fossilt beroende till bioenergi kostat cirka 1,8 miljoner kronor.Returflisen levereras två till tre gånger i veckan från soptippen i Landskrona och lagras på en platta utanför pannrummet. Två gånger om dagen flyttas bränsle över till en stor container med hjälp av lastmaskinen. Flisen skruvas vidare in i en så kallad stoker och sedan vidare in i pannan. Varje dag går det åt cirka 20 kubikmeter bränsle, à cirka 100 kronor kubikmetern.Anledningen till att Lars Arvidsson valde flis i stället för till exempel pellets var helt enkelt kostnaden.- Vi har haft ett enormt investeringsbehov och ville ha en lösning med kort pay-off tid. Fliseldningen medför visserligen mest jobb, men betalar sig på två, tre år. Det måste gå att bygga om lätt om skattesatserna ändras. Marianne Persson