Flisen är värd dubbelt så mycket

Trots att skogsägare börjar få allt bättre betalt för skogsbränsle är det långt till att det är bra betalt. Värmeverken måste betala omkring 10 000 kronor för en kubikmeter olja och bara runt 2 000 kronor för motsvarande energimängd skogsflis, enligt ATL:s uträkning.



Och konsumenterna betalar samma pris på fjärrvärme från olja som fjärrvärme från skogsflis.





Tjänar grova pengar

Utrymme för skogsägare

Även om det är dubbelt så dyrt att bygga och driva ett flisvärmeverk, jämfört med ett oljevärmeverk, tjänar ägare till värmeverken just nu grova pengar på skogsflisen. Pengar som skogsägare inte ser röken av.- Det handlar om utbud och efterfrågan. Utbudet av skogsflis har varit större än efterfrågan, säger Pål Börjesson, docent på Miljö- och energisystem i Lund.I dag betalar värme- och kraftvärmeverk cirka 180 kronor per MWh för flisen. Av detta får skogsägare oftast omkring 30-35 kronor. 100 till 120 kronor går till hantering, flisning och transporter.Eftersom kostnaderna för uttag av flisen inte ökar finns det ett utrymme på mellan 30 och 50 kronor som skogsägare teoretiskt kan lägga vantarna på.- Långsiktigt kommer priserna krypa upp. Det bör därför vara möjligt med en fördubbling av ersättningen till skogsägare mellan 50 och 70 kronor per MWh.Härje Rolfsson