Flis kan transporteras billigare

Det senaste året har transporter av skogsbränsle med tåg kommit igång ordentligt. När det är längre än 15 mil till värmeverket med skogsbränslet är det billigare att använda tåg än lastbil. Skogforsks studier visar att terminalhanteringen kan rationaliseras ytterligare. Och det handlar många gånger om självklarheter.

- Det kanske inte är det bästa att skicka det blötaste materialet. Torkar man det från 50 procent till 70 procents torrhalt, då kan man spara 20 procent på transportkostnaden, säger forskaren Johanna Enström.



Genom bättre lastning fick också mycket att vinna. Med vågar på lastmaskinerna kan man last fulla vagnar och utnyttja kapaciteten fullt ut. Genom att lägga ut flisen längs spåret går det att lasta snabbare vilket gör att man hinner fler vändor med tåget och kan minska de dyra kapitalkostnaderna.

- Kan man få in ett extra omlopp sparar man många kronor. En ökning från tre till fyra leveranser per vecka kan spara cirka 4 kronor per megawatten på transportkostnaden.



Än så länge är flis ett sortiment på marginalen på många terminaler, som först och främst används för transport av timmer och massaved. Flisen lagras långt från spåren, vilket fördyrar lastningen.

- Rundvirket, som har ett högre värde, går ju före, och det är ju logiskt. Men har man en ruljans på flis så kanske man ska utöka ytan och satsa på flis som ett eget kostnadsbärande, säger Johanna Enström.ATL.nu