Flexibla risbönder i Bangladesh

Lönsamheten är så god att många bönder nu avser att fortsätta med att föda upp krabbor även om marken återigen blir lämplig för risodling, skriver BBC News i sin nätutgåva.

Ännu efter ett och ett halvt år efter att de första fördämningarna släppt och havsvatten rusat in ligger marken under vatten i stora områden och ännu fortsätter vatten att strömma in.





Statlig organisation

Har ett val

Det var den statliga hjälporganisationen Brac som hjälpte lantbrukare i området med att introducera krabban till risbönderna."Vi försökte få bort folks tankar om och behovet av nödhjälp. Och vatten ger bättre avkastning än mark", berättar dr Babar Kabir vid Brac. Krabborna kan bli så tunga som 4 kilo och ge ett pris på drygt 30 kronor per styck.När fördämningarna väl är återuppbyggda kan bönderna välja att låta havsvattnet rinna ut igen och återuppta risodlingen eller fortsätta med att föda upp krabbor.Krabbodlingen har också medfört att religiösa barriärer i Bangladesh brustit. Muslimer äter normalt sett inte krabba men många muslimska bönder föder nu upp dem. "När du är uppträngd mot väggen och vet att detta är det enda sättet för dig att tjäna pengar på, då föder även muslimer upp krabbor," säger dr Kabir.ATL.nu