Flexibel traktor rätt för entreprenören

SKELLEFTEÅ ATL

-Flexibilitet blir allt viktigare för lönsamheten, säger Greger Sandström.



Att snabbt och enkelt kunna lösa kundens problem, det menar entreprenören Greger Sandström, ägare till företaget Fräs & Markteknik i Skellefteå, är en förutsättning för många jobb, inte minst inom fastighetsskötsel som är ett av företagets viktigaste områden.



-Men en förutsättning är då ofta att man äger maskinerna själv. Att larva iväg och hyra maskiner, utföra jobbet och larva dem tillbaka tar för lång tid och blir olönsamt, säger Greger.





Imponerande maskinpark

Två kompaktlastare

Snabbt och billigt

I stället har han använt pengar som företaget tjänat in under några goda år till att investera i en imponerande maskinpark.-Ta till exempel vår grävmaskin. De flesta som har en sådan måste hålla den i arbete hela tiden vilket gör den otillgänglig för akuta jobb. Genom att den är betald har vi ingen sådan press och kan i stället utföra de akuta jobben och då behålla hela marginalen själva.Därmed blir maskinerna lönsamma trots att de inte ­används hela tiden.-Många gånger får vi dessutom jobb som vi annars inte skulle ha fått tack vare att vi har maskinerna och kan lösa kundens problem direkt när de uppstår.Förutom jordbrukstraktorn som används till en mångfald sysslor som snöröjning, sandning med mera har företaget två Avant kompaktlastare, en Volvo L60, en L50, ytterligare en ny L50 är beställd liksom en Lundberg redskapsbärare.Men därutöver finns mängder av specialutrustning för borrning, bilning, kantfräsning, gräsklippning med mera.Och dessutom finns lösningar som gör att en enda person i en enda förflyttning kan ta med sig all utrustning som behövs för att göra ett jobb.-Vi lastar alla maskiner på flak eller trailer, använder bara en förare, debiterar full maskinkostnad inklusive förare på en maskin och sedan bara maskinhyra på övriga maskiner. På så sätt tjänar vi bra samtidigt som vi håller ner kostnaden mot kunden.Strategin har varit lyckosam. Och att använda jordbrukstraktor är ett utslag av samma tanke.-Vi ska ha en maskinpark som gör oss maximalt flexibla. Då löser vi kundens problem utan att först behöva leta fram utrustning. Det gör oss till en perfekt leverantör åt kunderna. Vi löser deras problem snabbt och billigt, samtidigt som vi kan göra det med lönsamhet.