Polisen varnar för stölder: Lås in traktorerna

Polisen tror att stölden inträffade någon gång under kvällen eller natten. Senare samma natt stals en styrdator från en annan gård några kilometer därifrån.

Nu uppmanar polisen lantbrukare i Östergötland att vara uppmärksamma på att det kan komma fler liknande stölder. På sin hemsida skriver polisen att ”man om möjligt bör låsa in sin traktor”.

Vetlanda utsatt

Under tisdagsförmiddagen kom flera rapporter in till polisen i Vetlanda. Där ska fem olika gårdar utsatts för stöld under natten.