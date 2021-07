Flera skogsbränder under helgen

På flera håll i landet är det mycket stor risk för mark- och skogsbränder. Under helgen har också lokala medier rapporterat om skogsbränder.



I Södertäljetrakten i Sörmland inträffade två skogsbränder under helgen, skriver Länstidningen Södertälje. Den ena skogsbranden skapade köer på motorvägen under lördagseftermiddagen eftersom brandmännen släckte elden därifrån. Räddningstjänsten hade olika uppgifter om hur stor branden var, en siffra sa 10 000 kvadratmeter och en annan 2 500 kvadratmeter.



Upsala Nya Tidning rapporterade om en skogsbrand norr om Björklinge i Uppland under lördagen. Ungefär 200 kvadratmeter ungskog hade fattat eld. Räddningstjänsten släckte dock elden relativt snabbt. En liten ö i sjön Värmeln utanför Arvika drabbades under helgen för tredje gången på kort tid av en skogsbrand, skriver Värmlands folkblad. Sveriges Radio Jönköping rapporterar om en skogsbrand väster om Tenhultasjön under lördagsmorgonen. Ett drygt 250 stort område med lite skog och gräs brann.ATL.nu