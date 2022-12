Flera haverier för traktorpullarna Per Nilsson och Olof Ruth

Per Nilsson fick njuta i 54,72 meter av 100-metersbanan innan det tog stopp för Burning Baby. En avgasventil hade gått av och bankat hål i både kolv och topp.

Många reservdelar

64 poäng

Högt hjullyft

En deltävling kvar

Klassen Prostock är också färdigkörd för i år. Där kom Christian Rudén med Countdown sammantaget på 10:e plats och Roger Svensson med Green Dragon på 16:e plats.

– Motorn gick fortfarande när draget var slut, men det hördes att den inte gick bra och det kom olja av den. Jag anade att något inte stod rätt till, säger Per Nilsson.Vid säsongens första Eurocuptävling havererade hela den motor som då satt i Burning Baby.Den nuvarande motorn köptes in från team Evolution och har bara hunnit gå fyra tävlingar med Per Nilsson bakom ratten. Han lyckas ändå hitta något positivt bland motgångarna.– Det följde med många reservdelar i motorköpet. Vi kan byta kolven och har andra toppar.Så det är inga problem för oss att bli klara till nästa tävling på Ekeröds Arena om två veckor, säger Per Nilsson.Team Burning Baby kom på 9:e plats i Putten. I Eurocupen blev det 8:e plats totalt med 59 poäng från de fyra deltävlingarna.Olof Roth med Swedish Iron Toy slutade en placering bättre i sammanräkningen med 7:e plats och 64 poäng. Klassens vinnare Little Bandit från Nederländerna skrapade ihop 105 poängJust i Puttentävlingen fick Olof Roth nöja sig med att hamna bakom Per Nilsson i resultatlistan.Det blev 10:e plats efter ett drag på 42 meter. Olof Roth berättar att teamet håller på att experimentera för fullt. Inför Putten hade teamet bytt utväxling för att försöka få mer fart.– Men det blev inte riktigt som vi tänkt oss. Det resulterade i högt hjullyft och en hård landning när däcken tappade fästet. Nu ska vi rikta ramen och försöka komma på vad vi ska ändra inför Ekeröd, säger Olof Roth.Robert Andersson och Cougar Tractor Pulling Team slutade 11:a i Eurocuplistan för 950 kilo unlimited.Klassen Light Modified, där Mattias Nilsson deltar med Lube-Tools XL, har en deltävling i Ungern kvar att köra innan Eurocupresultatet är klart.