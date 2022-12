Fler utställare till Maskinexpo

När detta skrivs, i början av april, hade 378 företag bokat monter på Maskinexpo den 28-30 maj vid Arlanda, Stockholm. Det är 12 procent fler än förra året (338).

Ledde mässmarknaden

Två testbanor

Satsar på maten

Kommer inte

"Roligt att testa"

Och då är det ändå nästan två månader kvar innan bokningen stängs.Förra året vände även trenden för besöksantalet. Efter att under ett par år tappat besökare bottnade siffran på 19 165 år 2013. Förra året kom 21 642 personer, 13 procent upp.Det pekar alltså uppåt för Maskinexpo som under flera årtionden ledde mässmarknaden för maskiner i Sverige. Men med flytten 2012 från Barkarby flygfält till det nya stora mässområdet Stoxa vid Arlanda gick luften ur projektet, både besökartalen och utställartalen föll.Detta sammanföll också med att maskinmarknaden gick igenom en mycket tuff period till följd av krisåren. Men nu vänder det.– Det känns väldigt bra med en betydligt större mässa i år än förra året. Personligen tror jag att det blir över 400 utställare i år, säger Carina Tegelberg, marknadschef Maskinexpo, och fortsätter.– Första året vi var på Stoxa, 2012, drabbades vi av ett antal barnsjukdomar. Vi har lagt en otroligt energi på att åtgärda det som inte fungerade.Bland annat anläggs nu två testbanor vid huvudentrén, den ena för dumprar och hjullastare. Den andra för ATV:er. Sex ATV-märken finns representerade med säkerhetsinstruktörer vid banan.Man har också angripit problemet med långa bilköer till mässområdet.På matfronten satsar Maskinexpo stort. Samma restauratör som försörjt skid-VM och Vasaloppet står nu för maten. Priset blir 135 kronor per portion inklusive dricka. Även vin och öl finns tillgängligt för den törstigare delen av publiken.Mercedes har valt att visa sina tunga bilar på mässan. De kommer att ha en egen testslinga tack vare att mässledningen har krympt utställningsområdet ytterligare trots fler utställare.De tre stora maskintillverkarna Caterpillar, Komatsu och Volvo kommer dock inte. De satsar på egna arrangemang som Volvodagarna i Eskilstuna. Däremot har antalet redskapstillverkare ökat de senaste åren, förmodligen en följd av den svåra konjunkturen.– När maskinförsäljarna har det lite tuffare så går det bättre för tillbehörsförsäljarna. Har man inte råd att köpa en ny maskin, då köper man tillbehör till den gamla maskinen, säger Carina Tegelberg.En maskinförsäljare som återkommer efter några års frånvaro är EMS som bokat en av de största montrarna.Detta är intressant eftersom EMS under två år varit med att organisera Maskin Stockholm, en konkurrent till Maskinexpo.De senaste åren har flera konkurrenter till Maskinexpo dykt upp. Exempelvis EntreprenadExpo (Skåne) och Entreprenad Live (Skåne, Göteborg, Stockholm) samt LoadUp North (Norrbotten) som erbjuder mässor i närområdet vilket lockade många besökare.Trots detta förmår alltså Maskinexpo att lyfta både utställar- och besöksantal.– När något är nytt tycker man att det är roligt att testa. Men flera har återigen valt att satsa på den stora mässan mitt i Sverige, Maskinexpo, konstaterar Carina Tegelberg.