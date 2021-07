• Årets första tio månader ökade nyregistreringen av tunga lastbilar med närmare 10 procent jämfört med samma period 2018. Under januari till oktober registrerades det in 5 541 lastbilar över 16 ton. Det är 9,5 procent fler än under samma period i fjol. Scania leder statistiken med 2 406 nyregistreringar, 361 fler än samma period 2018. Volvo är två med 2 230 (2 181). De totala lastbilsregistreringarna, oavsett totalvikt, blev för årets tio första månaderna 44 752 stycken, vilket är en minskning med 18,4 procent jämfört med samma period 2018.