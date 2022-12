Fler smågrisar överlever när suggan fixeras

Nu offentliggörs resultaten från den pilotstudie där bland annat fixering av suggor och kortare digivningstid testats på ett antal gårdar under fjolåret.

Minskad spädgrisdödlighet

Minskad användning av antibiotika

Totalt ingick tolv anonyma gårdar i pilotstudien. Tre av gårdarna deltog i testet med kortare ditid, vilket innebär att kultingarna diar fyra veckor i stället för fem veckor och därmed skiljs från suggan tidigare än i dag.Resultatet från de tre gårdarna visar att antalet avvanda grisar per sugga och år ökade med 1,1, från 24,7 till 25,8.Sex gårdar ingick i testet där skyddsgrindar användes vid grisning. I klarspråk betyder det att suggan fixeras upp till fem dagar när hon grisar. Resultatet blev minskad spädgrisdödlighet, antalet avvanda grisar per sugga och år ökade med 0,3, från 25,8 till 26,1.En annan punkt som studerats under 2014 har varit så kallade foderliggbås där suggor som vistas i grupp kan söka skydd om de attackeras av högre rankade suggor i samband med brunsten.Resultatet var negativt med fler omlöp (suggor som inte blev dräktiga) och fler juverinflammationer och fler behandlingar av ben- och klövproblem.Resultatet från pilotstudien visar på minskad sammanlagt antibiotikaanvändning när de granskade kontrollpunkterna läggs samman. Däremot ökade antibiotikaanvändningen på de tre gårdar där foderliggbås testades.Som ATL berättade i går används resultaten från pilotstudien när Sveriges grisföretagare nu ansöker hos Jordbruksverket om ett kontrollprogram som enskilda lantbrukare ska kunna använda sig av för att få undantag från djurskyddslagen.