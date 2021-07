Fler ska få köpa mark av Sveaskog

Det ska räcka med att bo i länet för att få lämna anbud på ett av Sveaskogs objekt. Och man behöver inte äga en lantbruksfastighet för att få köpa. Dessutom ska samma regler gälla i hela landet från och med 2010.



Nu är det skillnad på norra och södra Sverige. Norr om Bergslagen gäller följande: om du har bott minst ett halvår i en kommun eller är lagfaren ägare av en fastighet taxerad som lantbruksenhet, räcker det med att skicka in en intresseanmälan om att köpa skog till Sveaskog för att du ska få ett erbjudande.



I södra Sverige är det lite svårare. Där läggs fastigheterna ut på marknaden hos mäklare, i ATL och på Sveaskogs hemsida. Annars gäller samma sak där, man måste ha en lantbruksenhet i kommunen eller ha bott i glesbygd minst ett halvår i den kommun där Sveaskogs fastighet ligger.

- Det är många som har uttryck önskemål om att få möjlighet att köpa skogsmark. De har känt sig uteslutna. Vi har lyssnat på synpunkterna och nu öppnas det nya möjligheter, säger Eivor Mettävainio, fastighetschef på Sveaskog.



Den norrländska skogsmarken kommer också att säljas via annons, anbudsförfarande och läggas ut till mäklare, som i södra Sverige. Markförsäljningsprogrammet går bra, trots finanskriser och svårigheter för skogsindustrin. Sveaskog har inte märkt av någon större prisnedgång.

- Folk visar år efter år en stark betalningsvilja, trots att investeringen är svår att räkna hem sett till vad marken kan ge i avkastning. Det är uppenbart att köpare tycker att andra värden som rekreation och jakt är viktiga. Och att det finns andra saker att exploatera som vindkraft och naturturism.



Eivor Mettävainio tror också att många anser att skog är en bra penningplacering i oroliga tider. Enligt de nya reglerna, som ska börja gälla från årsskiftet, kommer inte antalet fastigheter som en person kan köpa att begränsas. Tidigare var det bara ett köp per hushåll. Men det kommer fortfarande att bli en begränsning i storleken på markbitarna. Högst 200 hektar i södra Sverige och 500 hektar i norra Sverige åt gången. Härje Rolfsson