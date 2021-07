Fler olyckor med hitchkrok

Många läsare har reagerat på riskerna med hitchkrokar efter dödsolyckan i Uppsala nyligen.

- Det värsta är ju vetskapen om att det kan hända samma sak som det gjorde på Jällaskolan, säger Sven Klint, platschef på Bjertorps och Vikens egendomar utanför Falköping som haft två liknande incidenter de senaste åren.



- Jag kan inte fatta att det inte är besiktningstvång, säger Anders Jansson som har en grävfirma i Hjo.



Anders Jansson flyttar sina maskiner på lastväxlarvagnar som dras av jordbrukstraktorer.

Han tror att dragen kan förbättras mycket.

- Det borde vara något som liknar lastbilsdrag, så det varken kan röra sig uppåt eller neråt.



För tre veckor sedan omkom en man i Uppsala när hitchkroken knäcktes. Vagnens draganordning trycktes in i hytten och orsakade så svåra skador att mannen senare avled. Allt tyder på att det var överlast som var huvudorsaken till olyckan, men samma sak kan hända om utrustningen är sliten.



Eller som i Falköping förra året, då hitchkroken inte låste ordentligt.

- Vi kom undan med blotta förskräckelsen, ingen blev skadad, säger Sven Klint.



Olyckan inträffade när de körde ensilage, som är klibbigt jämfört med grus eller spannmål. Vid tippningen blir det ofta ett mycket högt tryck längst bak på vagnen innan lasten släpper och glider av. Draget lossnade och sköt iväg upp över hytten.

- Lasten åkte sedan av, kärran åkte framåt och draget föll ner på traktorns tak.



Traktorn hade hydrauliskt utskjut på hitchkroken, vilket underlättar när man ska koppla redskap. Efter kopplingen dras utskjutet in, men i det här fallet hade det inte låst ordentligt. Det är naturligtvis förarens ansvar att kontrollera kopplingen, men hur många gör det?



- Kör man fem lass i timmen är det inte säkert att man tar sig den tiden, utan man utgår ifrån att det ska fungera.

Sven Klint efterlyser en enkel förändring.

- Jag är förvånad över att det inte finns krav på signal av något slag om inte kroken låser. Man har ju givare för så mycket annat på traktorn.



Sven Klint har även han haft funderingar över att utrustning inom jordbruket inte kontrolleras.

- Man ska ju inte be om besiktning och pålagor som jordbrukare, men man kan naturligtvis fundera över om det är rätt med tanke på de stora lasterna, säger han. Hans Dahlgren