Fler olyckor med fyrhjulingar

Under Elmia Djur & Inomgård presenterades en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. De har gått igenom 925 olyckor med fyrhjulingar mellan 2003 och 2013 där sammanlagt 1 039 personer har skadat sig.

VTI har bara granskat de vägrelaterade olyckorna, på allmän och enskild väg, där hälften av de olycksdrabbade fordonen varit antingen terränghjulingar eller MC-registrerade. I den andra halvan återfinns övriga registreringsformer men också en stor del som inte kan definieras.– Ja det gör dem. I samma takt som antalet fyrhjulingar ökar så följer olyckorna med, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.Enligt studien bedöms cirka hälften av de 1 039 olyckorna som allvarliga och under 10-årsperioden har 33 personer omkommit.– Under samma period har närmare 2 000 bilister omkommit. Men procentuellt är det ändå många omkomna på fyrhjulingar, säger Åsa Forsman.Som ATL tidigare rapporterat är det många barn som skadas i samband med fyrhjulingskörningar. Och enligt VTI är närmare 10 procent av de skadade under 15 år gamla. Och då handlar det om körning på väg.– Barn under 15 år ska överhuvudtaget inte befinna sig på en väg med en fyrhjuling, förklarar Åsa Forsman.Trots det negativa har 9 av 10 barn haft hjälm på sig. Trots att närmare hälften av alla skador, även för vuxna, uppstår vid vältning är den överlägset vanligaste skadan huvudskador. En skadeorsak som troligen kan minska om lagförslaget på hjälmtvång går i lås från och med årsskiftet.