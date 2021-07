Fler ministrar kan gynna landsbygden

Tre ministrar i stället för två, och två av dem är nya. Så ser det numera ut på närings­departementet. Att ansvaret för statliga bolag dessutom har flyttat till finansdepartementet tycker näringsminister Maud Olofsson (C) är bra.





"Känns väldigt bra"

Enskilda vägar

- Jag tycker att det känns väldigt bra att få minska min portfölj och koncentrera mig på att jobba med de företag och det som ska komma framöver.Hon konstaterar att hon under de gångna fyra åren har måst ägna mycket tid åt statliga bolag, fordonskris och europeiskt samarbete. Förnyelsen av svensk företagsamhet har fått stå tillbaka. Nu vill hon koncentrera sig på att förbättra situationen för företag, skapa en god miljö för innovationer samt arbeta med energi- och klimatomställningen.Catharina Elmsäter-Svärd (M) blir ny infrastrukturminister efter Åsa Torstensson (C). Men trots att Centern förlorade posten tycker inte Maud Olofsson att landsbygdens röst har försvagats i regeringen. Planerna för infrastrukturen är redan klara i och med det paket på nästan 500 miljarder kronor som regeringen presenterade i våras.- Där finns tack vare Centern stora satsningar på enskilda vägar och det finmaskiga vägnätet, säger Maud Olofsson.Anna-Karin Hatt (C) får en ny titel, it- och regionminister. Hon får ett samlat ansvar för it-frågorna och avlastar Maud Olofsson i en del regionfrågor. Det är bra att kombinera dessa arbetsuppgifter eftersom it-politiken är ett viktigt verktyg för möjligheterna att skapa god och hållbar regional tillväxt, enligt Anna-Karin Hatt. Det måste gå att bo, verka och driva företag överallt.- Jag tror att mycket av utmaningen för Sverige är att se vilka styrkor man har lokalt och så försöka utveckla det. Birgitta Sennerdal