Fler lövträd i svenska skogar

Enligt SLU visar officiell statistik i Skogsdata 2009 att Sveriges totala virkesförråd fortsätter att öka och att det är lövträden som står för den största ökningen under de senaste åren. Lövträd utgör nu nästan en femtedel av virkesförrådet i landet.



Per Nilsson, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen vid SLU, konstaterar att lövträden sedan 1980 ökat från 400 till drygt 600 miljoner kubikmeter.



Skogens totala tillväxt uppgår i dagsläget till 121 miljoner kubikmeter per år. ATL.nu