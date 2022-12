Förra veckan konstaterades 14 fall afrikansk svinpest hos vildsvin i Lettland. Utbrotten har skett i samma områden som tidigare, nära gränserna till Estland, Ryssland, Litauen och Vitryssland.

Exportstopp

Även i Litauen rapporterades totalt sex nya fall av afrikansk svinpest i vildsvin. Samtliga fall nära gränsen till Vitryssland.Samtidigt stoppar myndigheterna i Vitryssland all export av griskött till Ryssland. Detta efter att de ryska myndigheterna konstaterat att smittan fanns i en rad produkter från Vitryssland, uppger Landbrug & Fødevarers nyhetsbrev.Utbrotten av afrikansk svinpest är den officiella förklaringen till att Ryssland stoppat all import från samtliga EU-länder. Peter Knapp, aktiv inom European Pig Selection and Production Association, anser att motiven enbart är politiska. Se hans kommentar här: