Fler anmälningar om vanvårdade djur

Fler polisanmälningar om djur som vanvårdas och plågas har kommit in i år, jämfört med förra året. Det handlar både om lantbruksdjur som kor och får och om husdjur som hundar och katter, enligt en sammanställning som Sveriges Radios P3 Nyheter har gjort.



Förra året kom det in 597 polisanmälningar, men hittills i år har det kommit in 90 fler, 687 stycken. Det är en ökning med 15 procent.



Kerstin Tuhkanen, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, säger till radion att hon inte tror att antalet vanvårdade djur har ökat utan att folk i allmänhet har blivit mer medvetna om hur djur ska hållas och att de reagerar på missförhållanden och anmäler dessa. Hon tror att ekonomiska bekymmer hos djurägaren samt okunskap kan vara orsaker bakom vanvård och att djur får för lite mat.Birgitta Sennerdal