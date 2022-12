Fjärde generationens N-serie från Valtra

Till smidigheten bidrar en vändradie på 4,5 meter och den uppnås trots att hjulbasen utökats något till 2,665 meter för att få stabilare vägegenskaper.

Boostfunktion

Fyra utförande

Dubbelverkande uttag

Eftermonteras

Visas på Agritechnica

Kraften i traktorerna kommer från Agco Powers fyrcylindriga motorer. De tre mindre modellerna har 4,4 liters motorer och den större trion har 4,9 liters motorer.Alla motorerna renas med SCR-teknik och klarar sig utan både partikelfilter och återcirkulerade avgaser.Samtliga modeller har en boostfunktion som ger extra effekt vid vägkörning.Även kraftuttagseffekten kan boostas med tio extra hästkrafter vid hög belastning på alla modellerna. På N174 kan kraftuttaget boostas med hela 20 hästar när så krävs.Två modeller, N114 och N154, erbjuds som ”ecopower” där föraren kan välja mellan eko och normalläge. Vid ekoläge minskar motorvarvtalet med 10-20 procent och max vridmoment nås vid lägre varvtal.Ekoläget uppges minska bränsleförbrukningen med upp till tio procent.Bränsleeffektivitet lyfts fram av Valtra som en viktig fördel för traktorerna.– Tyska Profi har testat bränsleförbrukningen och T174Eco visade sig då ha 8 procent lägre bränsleförbrukning än övriga traktorer i testet, säger Henrik Moen.N4-serien erbjuds i fyra utförande. Alla modellerna finns i Hitechversion, medan det endast är de tre största från N134 och uppåt som finns i Active, Versu och Direct.Directversionen har steglös transmission medan övriga tre har femstegstransmissioner.Active, Versu och Direct har även lastkännande hydraulik och erbjuds med kapacitet på upp till liter olja per minut. Traktorerna kan utrustas med upp till sju dubbelverkande uttag.Antislirsystemet ASR är en nyhet på N4-traktorerna och på traktorer över huvud taget. Det påminner om personbilarnas antislirsystem och reagerar så snart hjulen börjar slira. Då anpassar traktorn automatiskt varvtalet så att slirningen minimeras.ASR kommer från och med i höst också på Valtras T4-serie och kan eftermonteras på T-traktorer som redan sålts.N4-serien har fått en ny hytt med större glasytor och många valmöjligheter. Hytten Skyview är anpassad för skogskörning och andra tillval som passar i skogen är omvänd förarplats och bränsletank i stål.Som vanligt när det gäller Valtra finns det en uppsjö av valmöjligheter där färgval är ett av de enklare och billigare.N4-serien visas i november på Agritechnica och modellen, N 174 Versu, finns med i finalfältet till att bli ”Tractor of the Year 2016”.Lanseringen på den svenska marknaden sker dock innan Agritechnica. Redan den 19 oktober visas den runt om i Sverige.– Då börjar försäljningen och vi kan leverera redan i höst, säger Henrik Moen.