Finansprofil i jaktdrama

Först anföll den Rune Andersson, därefter satte den betarna i en av hans söner.

"Hade enorma betar"

Tog skydd bakom träd

Kunde gått värre

– Han hade enorma betar, berättar Mellby gårds grundare och styrelseordförande för Dagens Industri.Dramatiken utspelades på de egna markerna i Skåne. Drevet i en såt var över och skyttarna på väg till återsamling.– Allt gick väldigt fort. Det var en stor galt som först skulle gå på min pappa när han var på väg ned från tornet och sedan attackerade min bror, säger Johan Andersson, som till vardags är vd på Mellby Gård.Grisen brakade in i stegen så att hela tornet vajade.Rune Andersson hade dock ingen möjlighet att skjuta, eftersom han hade tömt sitt vapen.Galten dundrade i nästa ögonblick in i en av sönerna, som fälldes och fick betarna i låren. På något vis lyckades han ändå komma på fötter och ta skydd bakom en trädstam.Där stod de två på varsin sida om trädet och stirrade på varandra under en halv minut innan galten vände på klöven och sprang i väg.Sonen klarade sig med en bruten tume och ytliga sår på benen.– Det kunde ha gått mycket värre. Utomlands har jägare blivit dödade under vildsvinsjakt, men tack och lov ännu inte i Sverige, säger Johan Andersson till Dagens Industri.Rune Andersson och hans söner jagar tillsammans så ofta de hinner.Mellby gård omfattar 3 000 hektar och markerna är viltrika, särskilt på vildsvin.Toppåret sköts där 165 grisar och ett normalår 100.