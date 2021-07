Fiat: CNH inte till salu

- Nej, jag kommer inte att sälja, säger Sergio Marchionne i ett pressmeddelande enligt Landbrugsavisen.dk.



De senaste veckorna har det gått rykten om att det amerikanska sällskapet Agco, som bland annat har traktormärket Massey Ferguson, skulle vara intresserat av att köpa Fiats traktordivision CNH med märkena Case och New Holland.



Men att CNH ska vara till salu avvisas från Fiats håll. Enligt Sergio Marchionne finns det ingen grund till att sälja CNH, eftersom sällskapet går så bra.



Att Agcos toppchef Martin Richenhagen och Sergio Marcionne enligt uttalanden har snackats vid betyder inte att det pågår förhandlingar, enligt den danska marknadsföringschefen för New Holland.



Efter nyår blir New Holland och Case urskiljt som en egen börsnoterad koncern från Fiat-koncernen. ATL.nu