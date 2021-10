Ferry Svan hade en varierande tävlingsdag som bland annat resulterade i ett personbästa i grenen hot saw med en tid som bara var några tiondelar från det nordiska rekordet.

Världsmästartiteln gick till amerikanen Jason Lentz som stod för en stark prestation i hot saw-finalen. Under kvällen kapades flera tidigare rekord – både världsrekord och personbästa. Bland annat satte franske atleten Pierre Puybaret ett nytt världsrekord i grenen single buck.

Så går individuella VM i timbersports till:

De tävlande samlar poäng i sex olika grenar. Dessa är såg i stock saw, single buck och hot saw, med yxa i standing block chop, underhand chop och springboard. Grenarna delas upp i tre rundor där atleterna med lägst poäng elimineras efter varje runda. Sista rundan är finalen med grenen hot saw.