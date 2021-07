Fenix underlättar för morotsodlare

Med ett godkännande för preparatet Fenix kan morotsodlarna bekämpa ogräs både före och efter uppkomst.

- Det som hänt är att vi fått tillbaka en gammal strategi, säger Anna Melakari, näringspolitisk handläggare på Gro.



För något år sedan registrerades Fenix om och användningsområdet i morotsodling snävades in. Då fick preparatet inte användas lika intensivt på växande ogräs i morötter som tidigare.



Under vintern sade Kemikalieinspektionen ja till Gros ansökan om ett så kallat off-label-godkännande för Fenix, ett godkännande som kan sökas av odlarorganisationer för mindre grödor och preparat som redan är godkända i landet.

- Det här är jätteviktigt för morotsodlarna, men det ersätter inte Stomp i strategin mot nattskatta. Det behövs fler preparat för att klara problematiken under kommande år, säger Anna Melakari.



För lökodlarna är preparatproblemet lika akut, enligt EU:s nya regelverk för växtskyddsmedel fasas preparaten Stomp och Totril ut nästa år. Här har preparatet Boxer nu godkänts för ogräsbekämpning i kepalök, knippelök och purjolök. Boxer kommer att ingå i de fortsatta försöken med att hitta en ersättningsstrategi till de preparat som försvinner.



- Det här är betydelsefullt för lökodlarna. Vi har Pyramin och Fenix och det gäller att hitta optimala kombinationer, därför är det bra med ytterligare ett preparat som Boxer, säger Klas Kling trädgårdsrådgivare på hushållningssällskapet i Kalmar.

- Det kommer inte till några nya preparat. Vi fortsätter med att testa olika kombinationer, säger Klas Kling. Marianne Persson