Fem i tolv - dags för avgörandet

LRF ligger också märkligt lågt. Att vänta in vallöften och se om de infrias är en väl passiv inställning.



Vi ger vägledning i form av plus och minus i sista stund:





får underkänt för sina valmanifest. En snabb genomgång ger få träffar på jordbruk, skogsbruk och landsbygd. Svagt plus för de rödgröna som ägnar visst utrymme åt detta.får minus för att de vill lägga ned pälsdjursnäringen.plus för att den är överens om införsel av varg och licensjakt. De rödgröna är oense.vin: plus för M, C och MP som säger ja, samt i viss mån också till KD och FP.det parti som mest ihärdigt driver företagsfrågor inklusive den om minskat regelkrångel.plus för den uttalade ambitionen att sänka egen- och arbetsgivaravgiften för småföretag. Den saknas hos S och V. Alla partier dribblar och vill sänka för olika åldrar och sektorer - varför inte sänka lika för alla om det nu är ett så verkningsfullt medel?och KD vill göra det möjligt för företagare att använda vab-peng till att finansiera barntillsyn. S och MP är emot, övriga vacklar., mobiltelefoni, vägar, internet - här säger sig alla vilja ha förbättringar. V och MP vill dock inte höja anslagen till enskilda vägar.tagit bort handelsgödselskatten. De rödgröna får minus för att de vill återinföra den.får minus för förslaget om kilometerskatt.är ett dyrt krav, minus för rödgröna alltså och plus för Alliansen. Det borde gå på frivillig väg.minus för flosklerna i frågan om offentlig upphandling. Fram med tydligare besked och tydligare krav.de rödgröna som är tydliga med behovet av en nationell livsmedelsstrategi. Eskil Erlandsson tycker att det går lika bra med Matlandet Sverige, men det behövs mer fokus på ökad primärproduktion. Varning dock för planekonomi.underkänt på sitt alltför dåliga engagemang i debatten med den nya jordbrukspolitiken i EU.Vem blir då jordbruksminister de kommande fyra åren?Vinner Alliansen bör Eskil Erlandsson få fortsätta. Han har, trots mycket kritik, gjort ett bra jobb.Med en rödgrön regering finns ingen självklar kandidat. MP fiskar sannolikt efter gröna ministerposter. Kan agronomutbildade Åsa Domeij göra comeback? Blir jordbruksministern S-märkt borde en ny Ann-Kristine, nu med Johansson i efternamn och med hemvist i riksdagen, ligga bra till. Lars Vernersson