Fel tid för köttskatt

I takt med att köttkonsumtionen och importen har ökat har uppmärksamheten riktats mot dålig djurhållning i andra länder och skövling av regnskogar för att odla soja till foder.

Inför klimatförhandlingarna kommer djurhållningens och köttkonsumtionens effekt på klimatet att diskuteras livligt.nför Paris-mötet är ämnet ett annat. Kött är återigen på kvällstidningarnas löpsedlar, denna gång ifrågasatt som ett farligt livsmedel.Det beror på att Världshälsoorganisationen WHO har satt upp charkvaror från rött kött på listan över cancerframkallande ämnen.sällskapar för första gången ett livsmedel med till exempel arsenik och tobaksrökning på denna lista. Den jämförelsen är en grov överdrift. Enligt forskarstudier ökar bacon och korv ökar risken för ändtarmscancer, men är inte in närheten av de andra ämnenas farlighet.tona ned larmet och ansluta till de vanliga rekommendationerna om varierad kost. I Livsmedelsverkets rekommendationer bör vi inte äta mer än ett halvt kilo rött kött per vecka, och hålla igen på charkuterierna. Målgruppen är de 70 procent av männen och 40 procent av kvinnorna som ligger över detta.vanlig hederlig konsumentupplysning. Redan häromdagen fanns i morgontidningen bilder på de fyra köttmåltider som en vecka borde innehålla. Vi får hoppas att upplysningen hjälper.starka röster för att införa en köttskatt. Köttskatten är en av de vanligaste framtidsvisionerna, både för statsmakten som vill dra in skattepengar och för dem som avskyr djurhållning över huvud taget.hade Danmark en fettskatt för att få danskarna att leva sundare. Det räknades ut ett schablonmässigt fettinnehåll i olika fettrika livsmedel.Beskattningen var 16 danska kronor per kilo mättat fett. Ett kilo fläskfärs beskattades med 1,10 danska kronor. Effekten var dålig och byråkratin mycket omfattande. Därför togs skatten bort.fanns drog den in någon miljard till statskassan, men så mycket friskare och sundare blev inte danskarna.Om det finns någon förmildrande omständighet med en köttskatt är det att den på sätt och vis drabbar både utländskt och svenskt kött lika. På det sättet är det bättre än skatter och avgifter på produktionen som enbart skulle drabba svensk produktion.en fallgrop. En skatt, om den blir så hög så att den märks, kan gynna importerat lågpriskött.Av alla dessa skäl är det bäst att budskapet om att bra svenska köttvaror i lagom mängd går hem.